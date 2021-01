Uomini e Donne, anticipazioni: scatta il bacio nonostante i divieti, ancora nessuna scelta (Di martedì 5 gennaio 2021) Due protagonisti del programma si sono baciati nonostante lo stop dato dalla conduttrice alcune settimane fa. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, anticipazioni: scatta il bacio nonostante i divieti Il 4 gennaio c’è stata la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne. Da Il Vicolo delle News apprendiamo che c’è stato un bacio inaspettato tra i protagonisti giovani del programma nonostante i divieti. Sophie Codegoni ha fatto un’esterna con Giorgio e, alla fine della loro cena, lei ha chiesto di spegnere le telecamere per baciarlo. In studio Maria De Filippi ha spiegato che loro non possono mandare in onda il bacio, devono attenersi alle ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 5 gennaio 2021) Due protagonisti del programma si sono baciatilo stop dato dalla conduttrice alcune settimane fa. Ecco che cosa è successo.ilIl 4 gennaio c’è stata la registrazione di una nuova puntata di. Da Il Vicolo delle News apprendiamo che c’è stato uninaspettato tra i protagonisti giovani del programma. Sophie Codegoni ha fatto un’esterna con Giorgio e, alla fine della loro cena, lei ha chiesto di spegnere le telecamere per baciarlo. In studio Maria De Filippi ha spiegato che loro non possono mandare in onda il, devono attenersi alle ...

trash_italiano : La scelta solo se sei a Uomini e Donne. #GFVIP - elenabonetti : Una giunta tutta al maschile non rende giustizia alle donne di #Sicilia, che contribuiscono al pari degli uomini a… - Radio3tweet : Storie di uomini e donne che hanno scelto l'isolamento non per tagliarsi fuori, ma per vivere dentro. Storie di rif… - MStramandinoli : RT @ProvinciaBZ: ???????? Studio sulla popolazione altoatesina ???????? ? 533.439 residenti ? Speranza di vita 81,7 anni per gli uomini e 86,1 an… - FrancyFavotto : #Oroscopo, 7 #cosedasapere prima di #uscire con una #donna #Capricorno -