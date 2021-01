Tanya Roberts non è morta, l’ospedale smentisce: “È viva” (Di martedì 5 gennaio 2021) Tanya Roberts non è morta. L’ex Bond Girl e star delle Charlie’s Angels è ancora viva. Ad annunciarlo è stato l’ospedale, seguito dal suo portavoce che sarebbe stato tratto in inganno dal compagno dell’attrice, convinto di averla persa e disperato. La smentita della scomparsa della diva è arrivata tramite TMZ, il noto portale di gossip americano che per primo aveva diffuso la notizia della morte. Il sito ha cercato di fare chiarezza, spiegando quanto accaduto. Tanya Roberts avrebbe avuto un malore lo scorso 24 dicembre mentre si trovava con il marito Lance. L’attrice, trasportata d’urgenza in ospedale, sarebbe tutt’ora ricoverata presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Dopo aver ricevuto le prime cure, le condizioni della diva degli anni Ottanta sarebbero ... Leggi su dilei (Di martedì 5 gennaio 2021)non è. L’ex Bond Girl e star delle Charlie’s Angels è ancora. Ad annunciarlo è stato, seguito dal suo portavoce che sarebbe stato tratto in inganno dal compagno dell’attrice, convinto di averla persa e disperato. La smentita della scomparsa della diva è arrivata tramite TMZ, il noto portale di gossip americano che per primo aveva diffuso la notizia della morte. Il sito ha cercato di fare chiarezza, spiegando quanto accaduto.avrebbe avuto un malore lo scorso 24 dicembre mentre si trovava con il marito Lance. L’attrice, trasportata d’urgenza in ospedale, sarebbe tutt’ora ricoverata presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Dopo aver ricevuto le prime cure, le condizioni della diva degli anni Ottanta sarebbero ...

