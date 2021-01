“Suo figlio gay…”. Giacomo Urtis e l’incontro col padre al GF Vip. Quello che dice Signorini non va giù a tutti: “Ha sbagliato” (Di martedì 5 gennaio 2021) Sappiamo bene quanto sia stato riservato Giacomo Urtis nella Casa del GF Vip. Il chirurgo delle star non ha mai messo in mostra il proprio privato, a maggior ragione per quanto riguarda l’argomento famiglia. Proprio per questo sappiamo che l’effetto sorpresa – Signorini è sempre dietro l’angolo. Durante la diretta i ieri sera, lunedì 4 gennaio, Giacomo Urtis ha incontrato i suoi genitori. Ciò è accaduto dopo la premessa di Alfonso Signorini: “Con tua mamma siete molto complici, mentre con lui hai un rapporto un po’ irrisolto. Ti aveva detto che la tua potesse essere una malattia, che non si poteva essere gay“. Giacomo (qui la sua trasformazione) ha confermato le parole del conduttore: “Lui non vuole che io sia io. Non mi ascolta, non sente“. (Continua dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Sappiamo bene quanto sia stato riservatonella Casa del GF Vip. Il chirurgo delle star non ha mai messo in mostra il proprio privato, a maggior ragione per quanto riguarda l’argomento famiglia. Proprio per questo sappiamo che l’effetto sorpresa –è sempre dietro l’angolo. Durante la diretta i ieri sera, lunedì 4 gennaio,ha incontrato i suoi genitori. Ciò è accaduto dopo la premessa di Alfonso: “Con tua mamma siete molto complici, mentre con lui hai un rapporto un po’ irrisolto. Ti aveva detto che la tua potesse essere una malattia, che non si poteva essere gay“.(qui la sua trasformazione) ha confermato le parole del conduttore: “Lui non vuole che io sia io. Non mi ascolta, non sente“. (Continua dopo le ...

