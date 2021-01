Scuole superiori al via l’11 gennaio Zona gialla «rafforzata» e week-end arancione (Di martedì 5 gennaio 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con le nuove misure anti-Covid che saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio. Nel decreto si prevede che il weekend del 9-10 sarà «arancione» per tutta l’Italia mentre negli altri giorni vigerà una fascia «gialla rafforzata» con lo stop, quindi, agli spostamenti tra le Regioni. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 gennaio 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con le nuove misure anti-Covid che saranno in vigore dal 7 al 15. Nel decreto si prevede che ilend del 9-10 sarà «» per tutta l’Italia mentre negli altri giorni vigerà una fascia «» con lo stop, quindi, agli spostamenti tra le Regioni.

capuanogio : [OFF TOPIC] Il presidente del #Veneto #Zaia ha firmato un'ordinanza che tiene chiuse le scuole superiori almeno fin… - RegioneMarcheIT : Prosegue fino al 31 gennaio la didattica a distanza per le scuole superiori nelle Marche. Domani l'ordinanza del Pr… - lillydessi : Sabato e domenica Italia in zona arancione. Le scuole superiori riaprono l'11 gennaio - Corriere : Ma se la Lombardia sarà in zona arancione, chi potrà tornare a sui banchi? L’ultimo braccio di ferro - GustavoMichele6 : La sottospecie di giornalisti che popola il nostro paese ripete da qualche ora che le scuole superiori non riaprira… -