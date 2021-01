Scuola: Elementari e Medie il 7 gennaio, le Superiori l'11. Ma le Regioni vanno in ordine sparso (Di martedì 5 gennaio 2021) La nuova tabella di marcia nazionale, decisa nella tarda serata di ieri in Consiglio dei ministri, dopo una lunga mediazione, è la seguente: le scuole Elementari e le Medie, oltre a quelle dell’infanzia,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 gennaio 2021) La nuova tabella di marcia nazionale, decisa nella tarda serata di ieri in Consiglio dei ministri, dopo una lunga mediazione, è la seguente: le scuolee le, oltre a quelle dell’infanzia,...

rep_roma : Lazio, si scioglie il nodo del rientro a scuola: elementari e medie in classe dal 7 gennaio. Superiori in Dad almen… - ivanaavidano : RT @tempoweb: #scuola La riapertura per le Superiori slitta all'11 gennaio Elementari e medie riaprono il 7 - BrunoApicella1 : RT @giovannamorel: Il Governo dice che elementari e materne rientrano il 7. L’illuminato Presidente f.f. della Calabria con una diretta fac… - infoitinterno : Scuola: Elementari e Medie il 7 gennaio, le Superiori l'11. Ma le Regioni vanno in ordine sparso - MRGUMEDE40 : RT @tempoweb: #scuola La riapertura per le Superiori slitta all'11 gennaio Elementari e medie riaprono il 7 -