Scomparso a Napoli da oltre un mese | si teme la trappola degli usurai

(Di martedì 5 gennaio 2021) Un uomo di 32 anni, in grave difficoltà economica, èdadaun. La denuncia dei famigliari alle forze dell’ordine, aperto un fascicolo. Non si esclude… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Un uomo di 32 anni, in grave difficoltà economica, è scomparso da Napoli da oltre un mese. La denuncia dei famigliari alle forze dell'ordine.Di lui non si hanno piu' notizie da oltre un mese. Per questo motivo - la storia la racconta Il Mattino - i suoi familiari hanno presentato una denuncia a ...