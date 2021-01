Sampdoria, i convocati di Ranieri per l’Inter (Di martedì 5 gennaio 2021) Claudio Ranieri ha reso noti i nomi dei 23 convocati per la sfida di domani, la sua Samp ospiterà l’Inter al “Ferraris” alle ore 15.00. Fuori lo squalificato Albin Ekdal, ancora indisponibili Alex Ferrari, Manolo Gabbiadini e Nik Prelec. Ecco la lista: Portieri: Audero, Avogadri, Letica, Ravaglia; Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida; Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre; Attaccanti: Balde, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Foto: Twitter ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Claudioha reso noti i nomi dei 23per la sfida di domani, la sua Samp ospiteràal “Ferraris” alle ore 15.00. Fuori lo squalificato Albin Ekdal, ancora indisponibili Alex Ferrari, Manolo Gabbiadini e Nik Prelec. Ecco la lista: Portieri: Audero, Avogadri, Letica, Ravaglia; Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida; Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre; Attaccanti: Balde, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

