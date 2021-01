Revoca patente: quando scatta, cosa fare e perché è necessaria? (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Codice della Strada, talvolta, sa essere molto rigoroso nei confronti degli automobilisti che non rispettano le regole della circolazione stradale. Se in molte circostanze, la multa è la conseguenza più ovvia dopo un’infrazione – e gli automobilisti ben sanno quanto una sanzione di questo tipo possa essere pesante dal lato economico – è però vero che la legge prevede una ulteriore sanzione, più grave, nei confronti di chi viola le regole del CdS. Stiamo parlando della Revoca patente di guida, ovvero una punizione di non rara applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo focalizzarci proprio sulla Revoca, osservandone i presupposti e facendo luce su come l’automobilista possa comportarsi nell’ipotesi la sua patente venga Revocata. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Codice della Strada, talvolta, sa essere molto rigoroso nei confronti degli automobilisti che non rispettano le regole della circolazione stradale. Se in molte circostanze, la multa è la conseguenza più ovvia dopo un’infrazione – e gli automobilisti ben sanno quanto una sanzione di questo tipo possa essere pesante dal lato economico – è però vero che la legge prevede una ulteriore sanzione, più grave, nei confronti di chi viola le regole del CdS. Stiamo parlando delladi guida, ovvero una punizione di non rara applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo focalizzarci proprio sulla, osservandone i presupposti e facendo luce su come l’automobilista possa comportarsi nell’ipotesi la suavengata. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Revoca patente Gaia e Camilla morte a Corso Francia, revoca della patente a vita per Pietro Genovese Fanpage.it Gaia e Camilla morte a Corso Francia, revoca della patente a vita per Pietro Genovese

Il giudice dell’udienza preliminare ha disposto la revoca a vita della patente a Pietro Genovese, come pena accessoria alla sentenza che lo ...

Gaia e Camilla, l’ordine del gup:

Fra le pene accessorie comminate al figlio del regista, condannato a otto anni per aver travolto e ucciso le due sedicenni a corso Francia, c’è anche la revoca della patente di guida, insieme con una ...

Il giudice dell'udienza preliminare ha disposto la revoca a vita della patente a Pietro Genovese, come pena accessoria alla sentenza che lo ha condannato a otto anni per aver travolto e ucciso le due sedicenni a corso Francia.