Quagliarella Juve | la trattativa prosegue | già avviati i contatti

Fabio Quagliarella è finito nel mirino della Juve: è lui l'ultima idea per l'attacco bianconero. I contatti sono già avviati prosegue la ricerca di un attaccante da parte della Juve. L'ultimo nome sul tavolo è quello di Fabio Quagliarella, che conosce molto bene la maglia e l'ambiente bianconero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS VAI SU JuveNEWS24 Secondo Il Secolo XIX, qualche giorno fa ci sarebbe stato il primo contatto tra le parti. La trattativa starebbe proseguendo positivamente, ma ora la Sampdoria deve trovare un sostituto: nel mirino Cutrone, Lammers, Torregrossa e Caicedo.

