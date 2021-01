Nicole Kidman e i suoi capispalla da urlo in «The Undoing» (Di martedì 5 gennaio 2021) Arriva l’8 gennaio su Sky Atlantic, ma The Undoing – Le verità non dette è già culto fashion. Soprattutto per un dettaglio di stile: i cappotti indossati dalla protagonista Nicole Kidman nel ruolo di Grace Fraser, nella serie-evento di Hbo, thriller psicologico che ruota attorno a un omicidio e al tema dei segreti e delle bugie nella coppia. La scelta dei capispalla ha a che fare con l’estetica, ma riflette anche l’evoluzione del personaggio nella storia. Ognuno dei cappotti sfoggiati da Nicole Kidman, sullo sfondo di una Manhattan a cavallo tra l’autunno e l’inverno, è stato realizzato dalla costumista danese Signe Sejilund giocando sui colori caldi e intensi che caratterizzano il mix cromatico dell’attrice, disegnati con estrema eleganza e a contrasto con la sua chioma selvaggia. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) Arriva l’8 gennaio su Sky Atlantic, ma The Undoing – Le verità non dette è già culto fashion. Soprattutto per un dettaglio di stile: i cappotti indossati dalla protagonista Nicole Kidman nel ruolo di Grace Fraser, nella serie-evento di Hbo, thriller psicologico che ruota attorno a un omicidio e al tema dei segreti e delle bugie nella coppia. La scelta dei capispalla ha a che fare con l’estetica, ma riflette anche l’evoluzione del personaggio nella storia. Ognuno dei cappotti sfoggiati da Nicole Kidman, sullo sfondo di una Manhattan a cavallo tra l’autunno e l’inverno, è stato realizzato dalla costumista danese Signe Sejilund giocando sui colori caldi e intensi che caratterizzano il mix cromatico dell’attrice, disegnati con estrema eleganza e a contrasto con la sua chioma selvaggia.

