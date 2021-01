Maradona ha vissuto appeso ai farmaci, fin da quando aveva 11 anni (Di martedì 5 gennaio 2021) Domani su Discovery+, esce “Maradona, Morte di un Campione”. Dopo tanti documentari sulla sua vita, questo è il primo sulla sua morte. Più che altro, si tratta di un viaggio nelle dipendenze che lo hanno perseguitato per tutta la vita, fino alla morte. E che sottolinea un aspetto poco esplorato: Diego prima ancora che dalle droghe era dipendente dai farmaci. Dalle iniezioni di cortisone e antidolorifici per tenerlo in campo, a quelli per bilanciare e tenere a freno gli abusi di cocaina, alcol e cibo fino alle pillole che assumeva per combattere la depressione ed i forti dolori dell’ultimo periodo. “Il documentario – si legge nel comunicato stampa che ne accompagna l’uscita in streaming – parte dalla sua storia in campo indagando sui farmaci che gli sono stati somministrati ufficialmente e quelli che lui stesso ha scelto di prendere per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Domani su Discovery+, esce “, Morte di un Campione”. Dopo tanti documentari sulla sua vita, questo è il primo sulla sua morte. Più che altro, si tratta di un viaggio nelle dipendenze che lo hanno perseguitato per tutta la vita, fino alla morte. E che sottolinea un aspetto poco esplorato: Diego prima ancora che dalle droghe era dipendente dai. Dalle iniezioni di cortisone e antidolorifici per tenerlo in campo, a quelli per bilanciare e tenere a freno gli abusi di cocaina, alcol e cibo fino alle pillole che assumeva per combattere la depressione ed i forti dolori dell’ultimo periodo. “Il documentario – si legge nel comunicato stampa che ne accompagna l’uscita in streaming – parte dalla sua storia in campo indagando suiche gli sono stati somministrati ufficialmente e quelli che lui stesso ha scelto di prendere per ...

