LO SPETTACOLO INDECENTE DEL CONTE TER

(Di martedì 5 gennaio 2021) Non sappiamo cosa accadrà il 7 gennaio. Se per quel giorno intoneremo il de profundis per ilBis. Se nascerà unTer. Se lo stessoabbandonerà il campo o si farà impallinare sulla pubblica piazza parlamentare per fondare poi un suo partito. Un partito di centro, fondato non da Don Sturzo ma da Rocco Casalino. Non lo sappiamo. E se non lo sappiamo è perché questa crisi, che pure de facto esiste già, naviga nella più totale segretezza. Questo sventurato Paese ha vissuto crisi di governo d'ogni foggia: crisi lampo, crisi al buio, crisi pilotate. Crisi balneari, crisi invernali, crisi di mezza stagione. Crisi burletta, crisi chilometriche, crisi a passo di lumaca. Ma mai come stavolta la crisi è a carte coperte: silenziata, secretata, riservata. I protagonisti si muovono nell'ombra, al riparo dal giudizio della pubblica ...