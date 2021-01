L’ipotesi che il virus sia un errore di laboratorio cinese (Di martedì 5 gennaio 2021) All’inizio era una suggestione sulla bocca di tutti i commentatori da bar: la SARS-CoV-2 è stato un incidente di laboratorio sfuggito volontariamente o meno dalle mani dei virologi di Wuhan. Poi l’epidemia cinese è diventata una pandemia. E la priorità è diventata affrontare l’emergenza. L’aumento dei contagi, il riempimento delle terapie intensive, il lockdown e la crisi economica hanno fatto passare in secondo piano la questione della vera origine del virus, diventata quasi un tabù. L’ipotesi dell’errore da laboratorio è stata etichettata dall’opinione pubblica come l’ennesima teoria del complotto, scegliendo di escludere a priori la possibilità che tutto questo sia stato un errore umano. A nostro rischio e pericolo. A riprendere l’interrogativo lasciato in sospeso ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 gennaio 2021) All’inizio era una suggestione sulla bocca di tutti i commentatori da bar: la SARS-CoV-2 è stato un incidente disfuggito volontariamente o meno dalle mani dei virologi di Wuhan. Poi l’epidemiaè diventata una pandemia. E la priorità è diventata affrontare l’emergenza. L’aumento dei contagi, il riempimento delle terapie intensive, il lockdown e la crisi economica hanno fatto passare in secondo piano la questione della vera origine del, diventata quasi un tabù.dell’daè stata etichettata dall’opinione pubblica come l’ennesima teoria del complotto, scegliendo di escludere a priori la possibilità che tutto questo sia stato unumano. A nostro rischio e pericolo. A riprendere l’interrogativo lasciato in sospeso ...

Advertising

FBiasin : 'Steven #Zhang smentisce categoricamente l'ipotesi di cessione dell'#Inter e precisa che si tratta di notizie prive… - carmen_distaso : RT @alexchicchi: Mi chiedo come qualcuno avanzi l'ipotesi che Berlusconi possa diventare Presidente della repubblica. #Reportrai3 #Report - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: Letto adesso l’articolo di Giuliano Ferrara. Come al solito un articolo penetrante, con un punto in particolare illumi… - pepgiglio : RT @alexchicchi: Mi chiedo come qualcuno avanzi l'ipotesi che Berlusconi possa diventare Presidente della repubblica. #Reportrai3 #Report - gabrielepx : RT @alexchicchi: Mi chiedo come qualcuno avanzi l'ipotesi che Berlusconi possa diventare Presidente della repubblica. #Reportrai3 #Report -

Ultime Notizie dalla rete : L’ipotesi che Covid, la variante inglese circola da mesi: tre ipotesi sull’origine Corriere della Sera