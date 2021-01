L' Inghilterra piange l' ex centrocampista Colin Bell

(Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA, 05 GEN - Il mondo del calcio inglese è in lutto: è morto oggi, a 74 anni,, exdel Manchester City e della Nazionale inglese.ha giocato per 13 anni con i 'citizens'...

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Colin Bell: l'ex centrocampista del Manchester City è deceduto all'età di 74 anni ...(ANSA) – ROMA, 05 GEN – Il mondo del calcio inglese è in lutto: è morto oggi, a 74 anni, Colin Bell, ex centrocampista del Manchester City e della Nazionale inglese. Bell ha giocato per 13 anni con i ...