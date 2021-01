Jomi Salerno | due su due nel Preliminary Round della Youth League

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDue su due per lanel– Under 20 femminile che si è disputata a Nuoro. La giovane formazione salernitana ha, infatti, superato nella prima gara Tushe Prato con il punteggio finale di 36 a 23 ed in serata le padrone di casa dDue su due per lanel– Under 20 femminile che si è disputata a Nuoro. La giovane formazione salernitana ha, infatti, superato nella prima gara Tushe Prato con il punteggio finale di 36 a 23 ed in serata le padrone di casa dell’HAC Nuoro con il risultato di 38 a 26. In virtù dei due successi ottenuti in ...