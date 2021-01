Giù Milano in sintonia con gli altri Listini europei (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – La borsa di Milano si muove con debolezza, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Sul sentiment degli investitori tornano per il continuo aumento di casi di coronavirus nel mondo. Il Giappone si appresta a varare nuove misure restrittive, mentre nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha annunciato il terzo lockdown nazionale effettivo dalla giornata odierna. Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,228. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.945,1 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 47,75 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%. Tra le principali Borse europee piccola perdita per Francoforte, che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – La borsa disi muove con debolezza, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Sul sentiment degli investitori tornano per il continuo aumento di casi di coronavirus nel mondo. Il Giappone si appresta a varare nuove misure restrittive, mentre nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha annunciato il terzo lockdown nazionale effettivo dalla giornata odierna. Sul mercato valutario, leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,228. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.945,1 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 47,75 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%. Tra le principali Borse europee piccola perdita per Francoforte, che ...

