GF Vip 5 trentunesima puntata: eliminato, nominati, importanti confronti (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutto quello che è accaduto nel corso della serata di lunedì 4 gennaio 2021 tra nomination, confronti inaspettati e rivelazioni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutto quello che è accaduto nel corso della serata di lunedì 4 gennaio 2021 traon,inaspettati e rivelazioni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ trentunesima puntata: eliminato Giacomo Urtis Pierpaolo Pretelli incontra la mamma duro faccia a faccia… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, trentunesima puntata: eliminato #GiacomoUrtis, #PierpaoloPretelli incontra la mamma, duro faccia a facc… - fabiofabbretti : #GFVIP, trentunesima puntata – La fidanzata di Zelletta diffida il programma. Fuori Giacomo, in 9 al televoto… - CIAfra73 : Live 4 gennaio 2021 · #GFVip 5, trentunesima puntata. Il #GrandeFratelloVip è condotto da #AlfonsoSignorini, in p... - fabiofabbretti : #GFVIP: la trentunesima puntata in diretta minuto per minuto su -