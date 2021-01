Everspace 2 sta per arrivare! Ecco la data dell' early access

Leggi su eurogamer

(Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo numerosi rinvii,2 di Rockfish Games è finalmente pronto per il lancio ino anticipato. Sarà disponibile su Steame GOG Games in Development il 18 gennaio. Per fornire uno sguardo a quello che i giocatori possono aspettarsi, è stato pubblicato un nuovo teaser trailer visibile più in basso. Invece di un rogue-lite,2 si concentra maggiormente su elementi GDR d'azione, loot ed esplorazione in un grande mondo aperto fatto a mano. I giocatori prendono il controllo di un ex pilota clone in missione per diventare umano. Leggi altro...