Cyberpunk 2077 domina su Steam: è il gioco più venduto sulla piattaforma per la settima settimana di fila (Di martedì 5 gennaio 2021) Cyberpunk 2077, come ormai saprete, ha avuto un lancio molto complicato, a causa dei numerosi problemi tecnici che hanno afflitto il titolo, soprattutto in versione old-gen. Tuttavia, nonostante bug e problemi vari, il gioco di CDPR continua a dominare su Steam. Cyberpunk 2077 è diventato il gioco più venduto sulla piattaforma per la settima settimana di fila. Stando a quanto condiviso dall'analista Daniel Ahmad, Cyberpunk 2077 è il più venduto della prima settimana dell'anno ed è seguito da Sea of Thieves e Valve Index VR Kit, al secondo e terzo posto.

