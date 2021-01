Covid, il rapporto tra nuovi positivi e tamponi scende all'11,4%. I DATI (Di martedì 5 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 5 gennaio, in Italia si registrano 15.378 nuovi contagiati su 135.106 tamponi effettuati. Cala il rapporto positivi-casi testati: ieri era al 13,8%, oggi all'11,4%. Le terapie intensive scendono di 10 unità, mentre aumentano i ricoveri ordinari (+78) Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 5 gennaio, in Italia si registrano 15.378contagiati su 135.106effettuati. Cala il-casi testati: ieri era al 13,8%, oggi all'11,4%. Le terapie intensive scendono di 10 unità, mentre aumentano i ricoveri ordinari (+78)

