Contrabbando | sequestrati 50 chili di sigarette nel Napoletano | 3 arresti

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMelito di Napoli (Na) – I carabinieri della tenenza di Melito hanno arrestato perdi tabacchi lavorati esteri tre persone di 54, 27 e 50 anni. Tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi in un’abitazione di Via Salvatore di Giacomo con 2500 pacchetti di “bionde” di varie marche e prive del talloncino dei Monopoli di Stato. Per un totale di 50diche avrebbero fruttato sul mercato nero oltre 6mila euro. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.