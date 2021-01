Conte lotta per restare a Palazzo Chigi, ma è sempre più esposto alle critiche (Di martedì 5 gennaio 2021) Qualunque cosa pur di restare a Palazzo Chigi: e questo è Giuseppe Conte. Più di tanto non posso spingermi: e questo è Matteo Renzi. In mezzo c’è il neo-doroteismo del Pd: cambiare passo ma senza strappi. La crisi politica innescata dal senatore fiorentino sul Piano italiano per il NextGenerationEu sul Meccanismo europeo di stabilità e sul controllo dei servizi segreti sembra chiudersi con un accordone che comprenderà anche la squadra di governo. Un accordone che porterà alla quarta versione del Piano accogliendo molte richieste di Italia viva, e con due bombe: la scomparsa della famigerata cabina di regia e l’affondamento della discussa Fondazione per la cybersicurezza. Erano due pilastri della costruzione del contismo di potere che non piacevano nemmeno al Pd. Fine, kaputt. Su questo vince Renzi, come anche sui ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 gennaio 2021) Qualunque cosa pur di: e questo è Giuseppe. Più di tanto non posso spingermi: e questo è Matteo Renzi. In mezzo c’è il neo-doroteismo del Pd: cambiare passo ma senza strappi. La crisi politica innescata dal senatore fiorentino sul Piano italiano per il NextGenerationEu sul Meccanismo europeo di stabilità e sul controllo dei servizi segreti sembra chiudersi con un accordone che comprenderà anche la squadra di governo. Un accordone che porterà alla quarta versione del Piano accogliendo molte richieste di Italia viva, e con due bombe: la scomparsa della famigerata cabina di regia e l’affondamento della discussa Fondazione per la cybersicurezza. Erano due pilastri della costruzione del contismo di potere che non piacevano nemmeno al Pd. Fine, kaputt. Su questo vince Renzi, come anche sui ...

