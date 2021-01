Chi è Dave McCary? La dolce metà di Emma Stone (Di martedì 5 gennaio 2021) Dave Lee McCary è il fidanzato della bellissima attrice Emma Stone. Dave è nato il 2 luglio del 1985 negli Stati Uniti ed è sempre stato amante del cinema e del mondo dello spettacolo. Ne fa una vera carriera e diventa uno tra i più famosi registi al mondo. Non si ferma qui e inizia a muovere i primi passi diventando cofondatore di un gruppo comico intitolato “Good Neighbar” insieme a Kyle Mooney e Beck Bennett Un progetto che lo rende estremamente fiero. Avviato nel 2007 insieme ad alcuni amici e colleghi dell’università della California del Sud fanno divertire molte persone con i loro sketch diventati famosi su Youtube. Milioni di visualizzazioni che hanno permesso al regista di continuare in questo campo. Ama la sua carriera e diventa regista di famosi programmi tra cui Saturday Night Live. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021)Leeè il fidanzato della bellissima attriceè nato il 2 luglio del 1985 negli Stati Uniti ed è sempre stato amante del cinema e del mondo dello spettacolo. Ne fa una vera carriera e diventa uno tra i più famosi registi al mondo. Non si ferma qui e inizia a muovere i primi passi diventando cofondatore di un gruppo comico intitolato “Good Neighbar” insieme a Kyle Mooney e Beck Bennett Un progetto che lo rende estremamente fiero. Avviato nel 2007 insieme ad alcuni amici e colleghi dell’università della California del Sud fanno divertire molte persone con i loro sketch diventati famosi su Youtube. Milioni di visualizzazioni che hanno permesso al regista di continuare in questo campo. Ama la sua carriera e diventa regista di famosi programmi tra cui Saturday Night Live. La ...

