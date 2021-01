Calciomercato Milan: pronti quattro rinnovi in casa rossonera (Di martedì 5 gennaio 2021) Calciomercato Milan: il club rossonero vuole blindare Hakan Calhanoglu, Gianluigi Donnarumma, Franck Kessie e Davide Calabria Il mercato del Milan non è fatto solo di acquisti o cessioni. Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe trovare un’intesa per il rinnovo di quattro giocatori rossoneri. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbero Calhanoglu, Donnarumma, Kessie e Calabria. Per i primi due ci saranno novità importanti entro fine mese. Per quanto riguarda il centrocampista ivoriano e il terzino destro classe ’96, filtrerebbero ottime sensazioni: pronti per entrambi degli adeguamenti sul contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021): il club rossonero vuole blindare Hakan Calhanoglu, Gianluigi Donnarumma, Franck Kessie e Davide Calabria Il mercato delnon è fatto solo di acquisti o cessioni. Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe trovare un’intesa per il rinnovo digiocatori rossoneri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbero Calhanoglu, Donnarumma, Kessie e Calabria. Per i primi due ci saranno novità importanti entro fine mese. Per quanto riguarda il centrocampista ivoriano e il terzino destro classe ’96, filtrerebbero ottime sensazioni:per entrambi degli adeguamenti sul contratto. Leggi su Calcionews24.com

