Calciomercato Inter | Oltre a Pellè per l’attacco spunta il nome di Eder

(Di martedì 5 gennaio 2021) C’è una sorpresa chetra i possibili rinforzi dell’. Il centravanti italo-brasiliano attualmente gioca in Cina nel Jiangsu Suning di Zhang. Potrebbe tornare a Milano a… L'articoloperildiproviene da Meteoweek.com.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, nessuna offerta ufficiale per Eriksen Ajax e Wolves parlano con l'entourage del danese… - DiMarzio : #Inter, contatti con gli agenti di Eder - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, contatti con gli agenti di Eder Possibile il ritorno dallo Jiangsu #SkyCalciomercato… - Frances01719412 : RT @Vatenerazzurro1: ?? Continuo viavai di procuratori nella sede dell'Inter: l'obiettivo è la quarta punta, giro d'orizzonte di #Marotta ed… - Vatenerazzurro1 : ?? Continuo viavai di procuratori nella sede dell'Inter: l'obiettivo è la quarta punta, giro d'orizzonte di #Marotta… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

11.30 INTER – I nerazzurri stanno cercando di ampliare il loro parco attaccanti. Come riporta calciomercato.com, la formazione di Antonio Conte sta valutando in queste ore anche la possibilità di ...Il tecnico pitagorico mette in guardia la squadra: «E’ una partita proibitiva, ma noi abbiamo la possibilità di giocarcela» ...