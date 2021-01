Veneto, superiori in didattica a distanza al 100% dal 7 al 31 gennaio. ORDINANZA e linee gestione casi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pubblicata l'ORDINANZA numero 2 del 4 gennaio della Regione Veneto, con la quale si stabilisce la Dad al 100% fino al 31 gennaio per le scuole superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pubblicata l'numero 2 del 4della Regione, con la quale si stabilisce la Dad alfino al 31per le scuole. L'articolo .

Advertising

TgLa7 : #Scuola: Veneto, superiori chiuse fino al 31 gennaio. Zaia firma ordinanza, 'non prudente riaprire' - capuanogio : [OFF TOPIC] Il presidente del #Veneto #Zaia ha firmato un'ordinanza che tiene chiuse le scuole superiori almeno fin… - Agenzia_Ansa : #Scuola In Veneto e Friuli prosegue la chiusura delle superiori fino al 31 gennaio. Zaia: 'Non è prudente aprire or… - andmar76 : RT @valy_s: #COVID19 Ordinanza @zaiapresidente : il #Veneto NON riapre le scuole superiori, c’è il CONTAGIOHHH, la curvah, la variante ing… - anna30048679 : RT @DarioPatruno1: Scuola: Veneto, superiori chiuse fino al 31 gennaio - Ultima Ora - ANSA -