Serie Galaxy S21 | la data di presentazione è ufficiale

(Di lunedì 4 gennaio 2021) È, laS21 sarà presentata il 14 gennaio alle ore 16 con una diretta streaming sui canali ufficiali dell’azienda sudcoreana. Confermati dunque i leak delle settimane scorse che indicavano la stessaper ladei tre nuovi modelli top di gamma di Samsung. Sono infatti attesi al lancio ilS21,S21 Plus e ilS21 Ultra con quest’ultimo con supporto alla S Pen del Note. Gli smartphone più attesi nel 2021: pieghevoli, 5G e basta con il notch!S21,diladidella nuova...

L'immagine di una cover a libro conferma la presenza di una S-Pen per il Galaxy S21 Ultra, Samsung venderà separatamente la penna.Il brand coreano ha annunciato il primo Unpacked del 2021 in cui svelerà i suoi nuovi top di gamma: tre telefoni, nuovo processore e una S-Pen in più. Ecco tutto quello che c'è da sapere ...