Saldi invernali 2021, le date del calendario regione per regione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Inizialmente previsti per la fine di gennaio, i Saldi invernali 2021 sono stati anticipati di quasi un mese, e sono tornati, come di consueto, a ridosso dell'Epifania. Tuttavia quest'anno la stagione dei Saldi invernali 2021 appare un pò disordinata, con un avvio in ordine sparso e con le date di partenza che variano tra le diverse regioni. Una partenza di fatto articolata praticamente nell'arco di tutto il mese di gennaio e che, in alcuni casi, potrebbero ancora cambiare in considerazione delle zone rosse previste su tutto il territorio nazionale. In alcune regioni quali Valle d'Aosta, Molise e Basilicata i Saldi invernali sono iniziati lo scorso 2 gennaio, il 4 invece partono in Abruzzo e Calabria, il 5 in Sardegna e in Campania. E ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Inizialmente previsti per la fine di gennaio, isono stati anticipati di quasi un mese, e sono tornati, come di consueto, a ridosso dell'Epifania. Tuttavia quest'anno la stagione deiappare un pò disordinata, con un avvio in ordine sparso e con ledi partenza che variano tra le diverse regioni. Una partenza di fatto articolata praticamente nell'arco di tutto il mese di gennaio e che, in alcuni casi, potrebbero ancora cambiare in considerazione delle zone rosse previste su tutto il territorio nazionale. In alcune regioni quali Valle d'Aosta, Molise e Basilicata isono iniziati lo scorso 2 gennaio, il 4 invece partono in Abruzzo e Calabria, il 5 in Sardegna e in Campania. E ...

Advertising

abruzzoweb : SALDI INVERNALI, AL VIA IN ABRUZZO MA TRA CALENDARIO “REBUS” E ZONA ROSSA SI RISCHIA IL FLOP - moneypuntoit : ?? Saldi invernali 2021 quando iniziano: date e calendario ?? - PalermoToday : Gli sconti nell'era Covid, giovedì al via i saldi invernali: 'Ecco come evitare le fregature'… - Radio105 : Ovviamente ci saranno delle regole da seguire! #saldi #acquisti #4gennaio #Radio105 - insindacabili : I #SALDI invernali 2021 Regione per Regione: -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi invernali Quando iniziano i saldi invernali 2021, regione per regione Il Post Saldi invernali 2021: nuovo calendario date regione per regione

Nonostante l'epidemia di Covid, il commercio al dettaglio prova a rimanere a galla grazie all’importante appuntamento dei saldi invernali ...

Al via oggi la stagione dei saldi invernali, i commercianti puntano a recuperare, si parte in ordine sparso

Di fatto dopo la partenza teorica del 2 gennaio in alcune regioni italiane, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta , la data effettiva per le vendite di fine stagione è oggi, con la possibilità per i nego ...

Nonostante l'epidemia di Covid, il commercio al dettaglio prova a rimanere a galla grazie all’importante appuntamento dei saldi invernali ...Di fatto dopo la partenza teorica del 2 gennaio in alcune regioni italiane, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta , la data effettiva per le vendite di fine stagione è oggi, con la possibilità per i nego ...