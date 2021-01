(Di lunedì 4 gennaio 2021) Danielprotagonistacon una palla a spicchi e non solo con un voltante tra le mani. Ecco il pilota di F1 provare unda metà campo e... fare...caption id="attachment 1074727" align="alignnone" width="1024"(Instagram)/caption ITA Sport Press.

Advertising

SkySport : RT @SkySportF1: Ricciardo fenomeno a basket: canestro alla Curry da centrocampo. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Ricciardo fenomeno a basket: canestro alla Curry da centrocampo. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - ItaSportPress : Ricciardo, fenomeno anche del basket: tiro impossibile e... canestro (VIDEO) - -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardo fenomeno

OA Sport

"Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia, in fuga dalla guerra, con un corridoio umanitario organizzato dal ministero dell'Interno perché è... "Torna alla ribalta la vicenda dell’Abbazia ...Per il consigliere scientifico del ministro del Salute, Walter Ricciardi, è “arduo” tornare tra i banchi ... sta aumentando i divari e il pericolo di isolamento e il fenomeno dell’abbandono scolastico ...