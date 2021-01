Renzi: "Tutti sanno che non si andrà a votare” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Renzi: “Aspettiamo Conte al Senato. Le elezioni? Tutti sanno che non si andrà a votare” “Conte ha risposto alle sollecitazioni di Italia viva, dicendo: “Ci vediamo in Parlamento”. Lo aspettiamo al Senato, allora, che posso dire di più?” In un’intervista al Corriere della Sera il leader di Iv risponde così alla domande se il premier ha cambiato atteggiamento o è disposto a siglare un accordo con lui. Poi l’ex premier aggiunge: “Non so da cosa derivi questa sua impressione. So che l’ultimo giorno dell’anno l’avvocato Conte ha disertato il Senato dove stavamo discutendo una legge di Bilancio da approvare in 24 ore, senza possibilità di fare emendamenti pena l’esercizio provvisorio. Siamo stati costretti a questo scandalo dai ritardi dell’esecutivo e tutto il Senato ha espresso il proprio rammarico per la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021): “Aspettiamo Conte al Senato. Le elezioni?che non si” “Conte ha risposto alle sollecitazioni di Italia viva, dicendo: “Ci vediamo in Parlamento”. Lo aspettiamo al Senato, allora, che posso dire di più?” In un’intervista al Corriere della Sera il leader di Iv risponde così alla domande se il premier ha cambiato atteggiamento o è disposto a siglare un accordo con lui. Poi l’ex premier aggiunge: “Non so da cosa derivi questa sua impressione. So che l’ultimo giorno dell’anno l’avvocato Conte ha disertato il Senato dove stavamo discutendo una legge di Bilancio da approvare in 24 ore, senza possibilità di fare emendamenti pena l’esercizio provvisorio. Siamo stati costretti a questo scandalo dai ritardi dell’esecutivo e tutto il Senato ha espresso il proprio rammarico per la ...

riotta : Roma, domenica di piovoso #lockdown si parla di crisi governo, Renzi incalza, Conte lo snobba ma rischia, #M5S si a… - carlaruocco1 : Tra il 23 e il 24 tutti in visita da #Verdini in carcere. #Renzi, #Salvini, Lotti, l'imprenditore Angelucci, Santan… - LucaBizzarri : E con il lancio di Renzi del progetto Ciao (core) ecco l’ultimo episodio di NON HANNO UN AMICO del 2020. Un anno do… - ViolettArtDec : RT @susy43279731: Renzi è telecomandato dai Bilderberg i cosiddetti poteri forti che non ci stanno a non mettere le mani in pasta ai 209 mi… - TwittGiorgio : Renzi: 'Tutti sanno che non si andrà a votare” ....VISTO CHE ERA SOLO FUFFA!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Tutti Renzi: "Tutti sanno che non si andrà a votare” L'HuffPost Governo Conte tra rimpasto e capolinea. E spunta ipotesi Cartabia o Severino

Conte bis (quasi) al capolinea. I Palazzi della politica sono deserti, causa vacanze natalizie, ma nelle chat di leader e parlamentari gli scenari si ...

Renzi: "Tutti sanno che non si andrà a votare”

Renzi: “Aspettiamo Conte al Senato. Le elezioni? Tutti sanno che non si andrà a votare” “Conte ha risposto alle sollecitazioni di Italia viva, dicendo: “Ci vediamo in Parlamento”. Lo aspettiamo al Sen ...

Conte bis (quasi) al capolinea. I Palazzi della politica sono deserti, causa vacanze natalizie, ma nelle chat di leader e parlamentari gli scenari si ...Renzi: “Aspettiamo Conte al Senato. Le elezioni? Tutti sanno che non si andrà a votare” “Conte ha risposto alle sollecitazioni di Italia viva, dicendo: “Ci vediamo in Parlamento”. Lo aspettiamo al Sen ...