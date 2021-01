NBA 2021: Kevin Durant non giocherà con gli Utah Jazz martedì per il protocollo anti-Covid (Di martedì 5 gennaio 2021) Brooklyn Nets che ancora devono carburare del tutto in questa nuova stagione NBA, nonostante l’accoppiata di stelle formata da Kyrie Irving e Kevin Durant. Una difficoltà in più ci sarà nella partita di martedì (mercoledì all’1.30 di notte per l’Italia) al Barclays Center. La compagine bianconera dovrà infatti privarsi di Durant, che è stato fermato per il protocollo anti-Covid. Molto probabilmente l’ex ala piccola dei Warriors ha avuto contatti con positivi e, in attesa del tampone, non potrà scendere in campo. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Brooklyn Nets che ancora devono carburare del tutto in questa nuova stagione NBA, nonostante l’accoppiata di stelle formata da Kyrie Irving e. Una difficoltà in più ci sarà nella partita di(mercoledì all’1.30 di notte per l’Italia) al Barclays Center. La compagine bianconera dovrà infatti privarsi di, che è stato fermato per il. Molto probabilmente l’ex ala piccola dei Warriors ha avuto contatti con positivi e, in attesa del tampone, non potrà scendere in campo. Foto: Lapresse

