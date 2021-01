Mario Ermito: chi è, età, che lavoro fa, carriera, fidanzata, vita privata, Instagram, Grande Fratello Vip (Di lunedì 4 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 4 gennaio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. Al televoto: Giacomo, Andrea Zenga, Giulia e Mario: chi abbandonerà il gioco? In quest’articolo informazioni e curiosità sul nuovo concorrente Mario Ermito. Mario Ermito: chi è, età, che lavoro fa, Grande Fratello Vip Mario Ermito è nato il 2 ottobre del 1991 a Brindisi e nella vita è un attore. A 19 anni Mario si è trasferito a Milano: qui ha iniziato a lavorare come modello, dopo che un grave infortunio ha interrotto la sua carriera nel mondo del calcio. Da Milano si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 4 gennaio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. Al televoto: Giacomo, Andrea Zenga, Giulia e: chi abbandonerà il gioco? In quest’articolo informazioni e curiosità sul nuovo concorrente: chi è, età, chefa,Vipè nato il 2 ottobre del 1991 a Brindisi e nellaè un attore. A 19 annisi è trasferito a Milano: qui ha iniziato a lavorare come modello, dopo che un grave infortunio ha interrotto la suanel mondo del calcio. Da Milano si è ...

Advertising

andromedua : mario ermito non ci lasciare - sellydemZUS : RT @ImRadioactive__: Bono, simpatico, intelligente, non è un comodino. Grazie Mario Ermito per essere stato nella casa in questi giorni, mi… - captvinbonny : RT @ImRadioactive__: Bono, simpatico, intelligente, non è un comodino. Grazie Mario Ermito per essere stato nella casa in questi giorni, mi… - sonoingenua_ : RT @ImRadioactive__: Bono, simpatico, intelligente, non è un comodino. Grazie Mario Ermito per essere stato nella casa in questi giorni, mi… - wondermaewall : RT @ImRadioactive__: Bono, simpatico, intelligente, non è un comodino. Grazie Mario Ermito per essere stato nella casa in questi giorni, mi… -