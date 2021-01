M5S: assemblea deputati alle 21, torna tema 'graticola' in caso rimpasto (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 ge, (Adnkronos) - Si terrà stasera, alle 20.45, una riunione dei deputati M5S sulla situazione politica e sulle frizioni che agitano il governo. L'assemblea avrà luogo su una piattaforma web. A quanto apprende l'Adnkronos, alcuni deputati nella riunione di stasera vorrebbero sollevare il tema del ritorno alla 'graticola' -il meccanismo grillino per valutare l'operato di ministri e sottosegretari in carica- in caso di rimpasto. Intanto anche a livello di vertici sarebbero in corso contatti sulla situazione in cui verte l'esecutivo. Tutti compatti sulla volontà di tenere in piedi il governo e di non tornare al voto. Sulla stessa linea anche Alessandro Di Battista, che avrebbe espresso la sua contrarietà a un ritorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 ge, (Adnkronos) - Si terrà stasera,20.45, una riunione deiM5S sulla situazione politica e sulle frizioni che agitano il governo. L'avrà luogo su una piattaforma web. A quanto apprende l'Adnkronos, alcuninella riunione di stasera vorrebbero sollevare ildel ritorno alla '' -il meccanismo grillino per valutare l'operato di ministri e sottosegretari in carica- indi. Intanto anche a livello di vertici sarebbero in corso contatti sulla situazione in cui verte l'esecutivo. Tutti compatti sulla volontà di tenere in piedi il governo e di nonre al voto. Sulla stessa linea anche Alessandro Di Battista, che avrebbe espresso la sua contrarietà a un ritorno ...

Roma, 4 ge, (Adnkronos) - Si terrà stasera, alle 20.45, una riunione dei deputati M5S sulla situazione politica e sulle frizioni che agitano il governo. L'assemblea avrà luogo su una piattaforma web.

Canosa, arriva la mozione di sfiducia al vicesindaco M5S: il politico replica sui social citando Il Padrino

Un consigliere comunale di opposizione, Luigi Santangelo, ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Roberto Morra e del vicesindaco Francesco Sanluca, entrambi considerati grilli ...

