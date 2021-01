Lazio-Fiorentina, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Lazio di Simone Inzaghi sfida la Fiorentina nella sedicesima giornata di campionato in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 15 allo stadio Olimpico. I biancocelesti, reduci dal deludente pareggio contro il Genoa a Marassi, vogliono iniziare a carburare per cercare di non perdere altro terreno dalle prime della classe. Il tecnico piacentino alla vigilia della gara non parlerà nella classica conferenza stampa, ma sarà possibile seguire le sue dichiarazioni martedì 5 gennaio sui canali ufficiali del club. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladi Simonesfida lanella sedicesima giornata di campionato in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 15 allo stadio Olimpico. I biancocelesti, reduci dal deludente pareggio contro il Genoa a Marassi, vogliono iniziare a carburare per cercare di non perdere altro terreno dalle prime della classe. Il tecnico piacentino alla vigilia della gara non parlerà nella classica, ma sarà possibile seguire le sue dichiarazioni martedì 5 gennaio sui canali ufficiali del club. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - infoitsport : Lazio-Fiorentina, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Lazio-Fiorentina, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Lazio - Fiorentina, probabili formazioni: Luiz Felipe verso una maglia da titolare, spera Cataldi - infoitsport : Simone Inzaghi: “Fiorentina squadra in ripresa e molto pericolosa. Serve una grande partita per vincere”. La Lazio… -