L’assessore Gallera presto sostituito? Salvini: “Vedrete nei prossimi giorni” (Di martedì 5 gennaio 2021) Le frasi delL’assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera, non sono piaciute al leader della Lega, Matteo Salvini. Matteo Salvini (Facebook)Le dichiarazioni di Giulio Gallera, assessore regionale alla Sanità, della regione Lombardia non sono certo passare inosservate. La stessa Lega, di cui Gallera fa parte, si è di fatto dissociata dalle sue parole, isolandolo politicamente. Gallera, si era espresso in merito alla scarsa azione della regione nella somministrazione dei vaccini, nonostante la Lombardia fosse quella con il maggiore numero di dosi di vaccino a disposizione in Italia. Gallera aveva ribadito che non si tratta di una corsa per vedere chi è più bravo, e che la regione, cosi come come programmato da tempo partirà nel ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) Le frasi delregionale alla Sanità, Giulio, non sono piaciute al leader della Lega, Matteo. Matteo(Facebook)Le dichiarazioni di Giulio, assessore regionale alla Sanità, della regione Lombardia non sono certo passare inosservate. La stessa Lega, di cuifa parte, si è di fatto dissociata dalle sue parole, isolandolo politicamente., si era espresso in merito alla scarsa azione della regione nella somministrazione dei vaccini, nonostante la Lombardia fosse quella con il maggiore numero di dosi di vaccino a disposizione in Italia.aveva ribadito che non si tratta di una corsa per vedere chi è più bravo, e che la regione, cosi come come programmato da tempo partirà nel ...

