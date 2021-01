La stanza | la recensione | Thriller-horror di una famiglia alla deriva

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Lade La, il terzo film di Stefano Lodovichi: unpsicologico che esplora le tempeste del microcosmo familiare. Doveva essere un documentario sul fenomeno degli hikkikomori, ragazzi che si isolano nelle proprie case escludendosi dal mondo, ma è diventato unpsicologico a tinte. Il terzo film di Stefano Lodovichi, in streaming su Amazon Prime Video dal 4 gennaio, parte da quella suggestione per poi espandersi - come leggerete nellade La- nel territorio del cinema di genere, che il regista esplora e reinterpreta nel tentativo di raccontare l'ambiente perennemente in tempesta del microcosmo familiare. Chiudendo i tre protagonisti tra le pareti grigie e scricchiolanti di una casa isolata, Lodovichi torna a ...