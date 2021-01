Julian Assange, Londra nega l’estradizione negli Usa (Di martedì 5 gennaio 2021) Vittoria a metà nel caso Assange, dopo la decisione della corte inglese di non estradare il fondatore di WikiLeaks negli Stati Uniti per questioni legate alla sua sanità mentale. La sentenza, infatti, da un lato salvaguarda le condizioni mentali e fisiche di Julian Assange (per quanto ancora rinchiuso in un carcere inglese) e evita il trasferimento in un penitenziario di massima sicurezza americana, ma dall’altro segnala la sconfitta per le tesi difensive, che miravano a controbattere alle pesanti accuse americane, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 gennaio 2021) Vittoria a metà nel caso, dopo la decisione della corte inglese di non estradare il fondatore di WikiLeaksStati Uniti per questioni legate alla sua sanità mentale. La sentenza, infatti, da un lato salvaguarda le condizioni mentali e fisiche di(per quanto ancora rinchiuso in un carcere inglese) e evita il trasferimento in un penitenziario di massima sicurezza americana, ma dall’altro segnala la sconfitta per le tesi difensive, che miravano a controbattere alle pesanti accuse americane, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

