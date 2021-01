ISLAM/ In un sito del Qatar le dritte per rifare il califfato (mondiale) (Di lunedì 4 gennaio 2021) ...ISLAMweb.net abbia prodotto 250mila fatwa ISLAMiche in tutti i campi, dai rituali di base al governo dello Stato. Ciò è confermato da 8 milioni di pagine web sicure e da un aggiornamento quotidiano ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021) ...web.net abbia prodotto 250mila fatwaiche in tutti i campi, dai rituali di base al governo dello Stato. Ciò è confermato da 8 milioni di pagine web sicure e da un aggiornamento quotidiano ...

No_Islam_ : @sbondini @pbecchi Faccia quello che ho fatto io: si guardi tutto il sito ISTAT relativamente alle influenze ed al… - No_Islam_ : Si pensa ad una proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici. Chiusure di bar e ristoranti an… - No_Islam_ : @pbecchi Estratto da AGI, ieri. Ma andando sul sito Istat, si rileva ancor di più. - ChiaraCruciati : RT @radio3mondo: La dj #SamaAbdulhadi , la prima dj donna palestinese, è stata arrestata per aver suonato a un evento in un luogo sacro all… - laboescapes : RT @radio3mondo: La dj #SamaAbdulhadi , la prima dj donna palestinese, è stata arrestata per aver suonato a un evento in un luogo sacro all… -

Ultime Notizie dalla rete : ISLAM sito ISLAM/ In un sito del Qatar le dritte per rifare il califfato (mondiale) Il Sussidiario.net ISLAM/ In un sito del Qatar le dritte per rifare il califfato (mondiale)

Il portale islamweb.net, finanziato dal Qatar, ha prodotto più di 250mila fatwa in tutti i campi ed è la spina dorsale dell’islamismo radicale salafita ...

In Niger attacco jihadista: almeno 100 civili morti

Attaccati in simultanea due villaggi a circa 120 chilometri dalla capitale Niamey. Le vittime appartengono tutte alla popolazione civile ...

Il portale islamweb.net, finanziato dal Qatar, ha prodotto più di 250mila fatwa in tutti i campi ed è la spina dorsale dell’islamismo radicale salafita ...Attaccati in simultanea due villaggi a circa 120 chilometri dalla capitale Niamey. Le vittime appartengono tutte alla popolazione civile ...