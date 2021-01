Incidente Udine, muore padre di un calciatore del club friulano – FOTO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Grave Incidente Udine, un uomo perde la vita dopo un drammatico schianto. Il guardrail trancia la sua auto. Il figlio gioca nell’Udinese. A seguito di un grave Incidente stradale ha perso la vita un uomo in provincia di Udine. La vittima si chiamava Livio Fedrizzi ed aveva 57 anni. In diversi lo conoscevano per il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Grave, un uomo perde la vita dopo un drammatico schianto. Il guardrail trancia la sua auto. Il figlio gioca nell’se. A seguito di un gravestradale ha perso la vita un uomo in provincia di. La vittima si chiamava Livio Fedrizzi ed aveva 57 anni. In diversi lo conoscevano per il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

messveneto : Dentista muore dopo l'incidente in autostrada, gli amici: «L’ultimo Capodanno insieme ci resterà sempre nel cuore» - zazoomblog : Udine Lucia morta in un gravissimo incidente: aveva solo 25 anni - #Udine #Lucia #morta #gravissimo - messveneto : Camion si ribalta nel fossato, il pesce finisce nel fiume e in strada: L'incidente in una strada sterrata in prossi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Udine Incidente tra quattro auto in centro UdineToday Incidente Udine, muore padre di un calciatore del club friulano – FOTO

Grave incidente Udine, un uomo perde la vita dopo un drammatico schianto. Il guardrail trancia la sua auto. Il figlio gioca nell'Udinese ...

Schianto con l'Alfa in A4 a Gonars, muore 57enne papà di un calciatore Primavera dell'Udinese

Grave incidente stradale, lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste, all’entrata dell’area di servizio di Gonars. A perdere la vita un uomo di 57 anni, Livio Fedrizzi, nato ...

Grave incidente Udine, un uomo perde la vita dopo un drammatico schianto. Il guardrail trancia la sua auto. Il figlio gioca nell'Udinese ...Grave incidente stradale, lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste, all’entrata dell’area di servizio di Gonars. A perdere la vita un uomo di 57 anni, Livio Fedrizzi, nato ...