'Grande Fratello Vip', nella Casa è spaccatura tra i 'senatori' e i nuovi arrivati (Di lunedì 4 gennaio 2021) nella Casa del ' Grande Fratello Vip '. le confidenze di Stefania a Dayane stanno facendo molto discutere. Dopo che Carlotta e Cecilia hanno preteso delle spiegazioni, anche Mario Ermito non è d'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021)del 'Vip '. le confidenze di Stefania a Dayane stanno facendo molto discutere. Dopo che Carlotta e Cecilia hanno preteso delle spiegazioni, anche Mario Ermito non è d'...

Advertising

ricpuglisi : Le vaccinazioni non sono un reality come il Grande Fratello. #VacciniH24 - LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - fanpage : #Gfvip, Elisabetta Gregoraci non sarà in studio domani - del_cobra : RT @itsdreena: Oggi è anche un mese che Tommy ha preso la porta rossa insieme a Francesco e ha concluso il suo Grande Fratello - Alice42115393 : @Dedalus98715706 @GrandeFratello @MediasetPlay Ma che grande fratello vedi tu? -