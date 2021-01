Epifania insieme ma a distanza: evento social al Differenti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una serata dell'Epifania insieme anche a distanza, grazie all'aiuto del digitale, con FTS on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l'arte e la storia del territorio, ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una serata dell'anche a, grazie all'aiuto del digitale, con FTS on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l'arte e la storia del territorio, ...

kid_pass : Un evento pieno di sorprese, ospiti, storie e in palio una calza speciale. Un'occasione per trascorre tutti insieme… - bepponato : RT @BdLplayit: LIVE, insieme a @vox2box per il Quizzone di Natale non a Natale o di Capodanno ma comunque non a Capodanno o dell'Epifania m… - EliaOsma7 : RT @BdLplayit: LIVE, insieme a @vox2box per il Quizzone di Natale non a Natale o di Capodanno ma comunque non a Capodanno o dell'Epifania m… - PellicanoCalvo : RT @BdLplayit: LIVE, insieme a @vox2box per il Quizzone di Natale non a Natale o di Capodanno ma comunque non a Capodanno o dell'Epifania m… - vox2box : RT @BdLplayit: LIVE, insieme a @vox2box per il Quizzone di Natale non a Natale o di Capodanno ma comunque non a Capodanno o dell'Epifania m… -

Ultime Notizie dalla rete : Epifania insieme Esercito: Palermo, la Befana con le stellette per i bambini Adnkronos Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 4 gennaio

Intanto Vittorio Conti e Beatrice, dopo aver trascorso il Natale insieme, si è creato un bel feeling che sembra ... Nel contempo al Paradiso delle signore si stanno tutti i preparando per l’Epifania.

Esercito, a Palermo la Befana con le 'stellette' per i bambini

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Continua l'iniziativa di Esercito e veterani "per portare un sorriso e un po’ di speranza tra i bambini". Dopo la visita allo Sperone-Pertini della scorsa settimana, oggi ...

