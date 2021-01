È morta l’attrice Tanya Roberts, nota per aver recitato in “007 – Bersaglio mobile”, “Sheena” e nella serie “Charlie’s Angels” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 3 gennaio è morta a 65 anni Tanya Roberts, attrice statunitense nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di “Bond girl” nel film 007 – Bersaglio mobile, accanto a Roger Moore. Roberts era stata ricoverata lo scorso 24 dicembre Leggi su ilpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 3 gennaio èa 65 anni, attrice statunitensesoprattutto perinterpretato il ruolo di “Bond girl” nel film 007 –, accanto a Roger Moore.era stata ricoverata lo scorso 24 dicembre

