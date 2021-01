DIRETTA Lecce Monza risultato finale 0-0 | espulso Bellusci a ridosso del recupero!

Advertising

angezarra49 : Prosegue il #Bday in #SerieBKT. Vince l'Empoli, pareggiano Monza e Lecce a reti bianche. Iniziate le cinque gare de… - infoitsport : Diretta Lecce Monza video streaming DAZN | l' arbitro è Livio Marinelli - infoitsport : Diretta Lecce Monza risultato 0-0 streaming video DAZN | ci prova Henderson! - infoitsport : Lecce-Monza 0-0 | Diretta live | Cronaca del match - infoitsport : ?? Diretta Live Lecce-Monza: finito il primo tempo -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Lecce

Diretta Brescia Vicenza. Streaming video DAZN del match valevole per la diciassettesima giornata d'andata del campionato di Serie B ...Termina in parità la sfida della 17esima giornata di Serie B. Dopo le prime due gare giocate nel pomeriggio, Lecce e Monza impattano sullo 0-0. Problemi di formazione in avvio per gli ospiti, Cristian ...