Crisi di governo, ultime notizie. Renzi: “Non ho sentito Conte”. Zingaretti: “No a destabilizzazioni” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Crisi di governo: le ultime notizie sullo scontro Renzi-Conte La Crisi di governo è sempre più vicina. Le tensioni delle ultime settimane all’interno della maggioranza, si sono infatti trasformate in un duello finale tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si ritrova impantanato in una delle decisioni più dure da prendere del suo secondo mandato. Bellanova e Bonetti, le due ministre Renziane, minacciano di dimettersi nel Cdm del 7 gennaio. Tesi avvalorata anche in un retroscena su La Stampa che parla di “tre giorni di tempo massimo dati da Renzi al premier prima di aprire la Crisi di ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021)di: lesullo scontroLadiè sempre più vicina. Le tensioni dellesettimane all’interno della maggioranza, si sono infatti trasformate in un duello finale tra il leader di Italia Viva Matteoe il presidente del Consiglio Giuseppe, che si ritrova impantanato in una delle decisioni più dure da prendere del suo secondo mandato. Bellanova e Bonetti, le due ministreane, minacciano di dimettersi nel Cdm del 7 gennaio. Tesi avvalorata anche in un retroscena su La Stampa che parla di “tre giorni di tempo massimo dati daal premier prima di aprire ladi ...

riotta : Roma, domenica di piovoso #lockdown si parla di crisi governo, Renzi incalza, Conte lo snobba ma rischia, #M5S si a… - gennaromigliore : Non lavoriamo per una crisi di governo, lavoriamo piuttosto per evitare la crisi del Paese. Recovery Plan, Mes, Pia… - GianlucaVasto : Gianluca Castaldi (M5s): Ipotizzare ora crisi di Governo e’ uno schiaffo ai sacrifici degli italiani - kategullo75 : RT @Teresat14547770: LA MINACCIA,DI UNA CONCRETA CRISI DI GOVERNO É SOLO UN GRANDE BLUFF, ORGANIZZATO CON L'ACCORDO DI TUTTA LA MAGGIORANZA… - vincenz94704898 : RT @Teresat14547770: LA MINACCIA,DI UNA CONCRETA CRISI DI GOVERNO É SOLO UN GRANDE BLUFF, ORGANIZZATO CON L'ACCORDO DI TUTTA LA MAGGIORANZA… -