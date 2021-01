Covid: picco di contagi in Gran Bretagna. "Lockdown e scuole chiuse fino a febbraio" (Di lunedì 4 gennaio 2021) La pandemia non si ferma: i casi di Coronavirus a livello globale hanno superato la soglia degli 85 milioni, secondo i conteggi della Johns Hopkins University: i contagi sono attualmente 85.122.080, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) La pandemia non si ferma: i casi di Coronavirus a livello globale hanno superato la soglia degli 85 milioni, secondo i conteggi della Johns Hopkins University: isono attualmente 85.122.080, ...

Advertising

HuffPostItalia : Nuovo picco di casi Covid in Gran Bretagna. Johnson pronto ad annunciare una nuova stretta - MediasetTgcom24 : Covid, altri 58.784 casi in Gran Bretagna: nuovo picco giornaliero #Covid - Agenzia_Ansa : Covid: in Germania oltre 1.100 morti in 24 ore. Picco anche in Gran Bretagna con 981 vittime. E il premier britanni… - zazoomblog : Covid altri 58.784 casi in Gran Bretagna: nuovo picco Johnson parla alla nazione: verso un nuovo lockdown -… - elena_elnmrl15 : RT @mmayr5: Anche in Italia ! Ormai si muore solo di Covid !! Avete più sentito di qualcuno con l' influenza ? Nel 2018 di questi giorni s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid picco Covid: picco di contagi in Gran Bretagna. Negli Usa un morto ogni 33 secondi QUOTIDIANO.NET Verso il terzo lockdown Inghilterra, mossa disperata

LONDRA L'Inghilterra richiude tutto. Per la terza volta sarà lockdown. Nel Regno Unito è scattata la corsa contro il tempo per cercare di contenere l'avanzata devastante del coronavirus. La linea dei ...

Grazie al Covid mai così tanti scambi sulla borsa svizzera

ZURIGO - Nel 2020, a causa delle incertezze legate alla pandemia di Covid-19, gli scambi alla Borsa svizzera hanno raggiunto un livello storico. La volatilità sui mercati finanziari ha spinto i volumi ...

LONDRA L'Inghilterra richiude tutto. Per la terza volta sarà lockdown. Nel Regno Unito è scattata la corsa contro il tempo per cercare di contenere l'avanzata devastante del coronavirus. La linea dei ...ZURIGO - Nel 2020, a causa delle incertezze legate alla pandemia di Covid-19, gli scambi alla Borsa svizzera hanno raggiunto un livello storico. La volatilità sui mercati finanziari ha spinto i volumi ...