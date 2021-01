Covid, la variante sudafricana preoccupa l’Europa: “potrebbe resistere al vaccino” (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’allarme lanciato dalla Gran Bretagna preoccupa l’Europa: “la variante sudafricana potrebbe essere resistente al vaccino”. La variante sudafricana del Covid-19 preoccupa gli scienziati inglesi e l’allarme viene presto lanciato. La nuova mutazione del virus è altamente contagiosa, molto di più della variante inglese scoperta solo qualche giorno fa. Tutta l’Europa è con il fiato sospeso dato che tassi di positività alla nuova variante sono stati riscontrati anche in Francia e Finlandia, oltre che nel Regno Unito. Leggi anche -> Addio a Rosa Giannetta Alberoni: la sociologa e scrittrice aveva 75 anni Londra: vaccinazioni a tappeto, ma i casi sono ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’allarme lanciato dalla Gran Bretagna: “laessere resistente al”. Ladel-19gli scienziati inglesi e l’allarme viene presto lanciato. La nuova mutazione del virus è altamente contagiosa, molto di più dellainglese scoperta solo qualche giorno fa. Tuttaè con il fiato sospeso dato che tassi di positività alla nuovasono stati riscontrati anche in Francia e Finlandia, oltre che nel Regno Unito. Leggi anche -> Addio a Rosa Giannetta Alberoni: la sociologa e scrittrice aveva 75 anni Londra: vaccinazioni a tappeto, ma i casi sono ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Scozia torna in lockdown nazionale a mezzanotte. Allarma variante Gb, attesa stretta anche nel resto del Regno - Adnkronos : ++ESCLUSIVA ADNKRONOS++ #Covid, scoperta '#varianteitaliana': circola da agosto - stanzaselvaggia : La variante inglese si sta diffondendo soprattutto tra la fascia 0-19 e la rapidità del contagio desta grandi preoc… - folucar : RT @TgLa7: #Covid: Scozia torna in lockdown nazionale a mezzanotte. Allarma variante Gb, attesa stretta anche nel resto del Regno - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il professore Arnaldo Caruso, virologo Ospedali Civili Brescia, spiega come funzionano le varianti del #virus e perchè è… -