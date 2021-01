Conte cede a Renzi | i passi indietro del premier per salvare il governo

Advertising

repubblica : Governo, Conte cede e tratta su Servizi e rimpasto. Ed è disposto anche al 'ter' - antoniettampa : @enfasisoverchia 'Secondo lei perché Conte non cede su i servizi segreti?'. Imbarazzante. Renzi rispondeva su tutt'… - LucyMilano92 : RT @DavelloStefano: #Conte cede alle pressioni di #Renzi. Il rimpasto è pressoché vicino. Dopo tre settimane di polemiche sterili e inut… - ale_attardo : Dunque... pare che #Conte stia cedendo, o abbia già ceduto. Nessuna crisi, pare ...ma maxi rimpasto del… - geppy2911 : Conte cede e tratta con RenziRimpasto e governo. Il premier disposto ad ... -

Ultime Notizie dalla rete : Conte cede

Una parabola che a molti ricordò quella di Kily Gonzales, portato in nerazzurro da Hector Cuper, che lo aveva apprezzato al Valencia, e poi ceduto in Argentina al Rosario Central. Una beffa per l'alle ...Il Conte-bis sarebbe alle sue ultime battute. Renzi potrebbe staccare la spina al Governo fra il 6 e 7 gennaio: tutti gli scenari possibili.