Campania, a partire dall’11 gennaio graduale ritorno in presenza a scuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della regione Campania si è riunita per un’analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a scuola al termine delle vacanze natalizie. Sulla base di tale analisi e della relazione che confluirà in un’ordinanza entro la mattinata di domani è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2020. In tale data potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, esattamente com’era prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della regionesi è riunita per un’analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di uninal termine delle vacanze natalizie. Sulla base di tale analisi e della relazione che confluirà in un’ordinanza entro la mattinata di domani è stato deciso che le scuole inriapriranno lunedì 112020. In tale data potranno tornare in classe gli alunni delladell’infanzia e delle prime due classi dellaprimaria, esattamente com’era prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. Adal 18sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ...

Advertising

dariocurcio5 : In attesa che il Governo ufficializzi il rientro in classe dal 7 gennaio, la Regione Campania conferma quanto già t… - teleischia : CAMPANIA. ALLERTA METEO GIALLA PER 24H, A PARTIRE DALLE 9 DI DOMANI 5 GENNAIO - gadmeischia : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di l… - StreetNews24 : A partire da ieri, 2 Gennaio sono partiti i saldi della stagione invernale in molte regioni d’Italia, ma la Campani… - Yogaolic : RT @Napolikeit: Covid-19 in #Campania: ecco quali sono le possibili ipotesi del nuovo #DPCM che andrà in vigore a partire dal 7 Gennaio 202… -