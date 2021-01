Terra: per la scienza è tra i pianeti più longevi (Di domenica 3 gennaio 2021) Un esperimento molto particolare ha dimostrato la resistenza del nostro pianeta. La maggior parte dei pianeti non avrebbe potuto far fronte ai cambiamenti climatici sostenuti della Terra. Secondo la scienza, il nostro pianeta sostiene la vita da tre miliardi di anni. Un intervallo di tempo davvero straordinario, se consideriamo la situazione climatica degli altri corpi Leggi su periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021) Un esperimento molto particolare ha dimostrato la resistenza del nostro pianeta. La maggior parte deinon avrebbe potuto far fronte ai cambiamenti climatici sostenuti della. Secondo la, il nostro pianeta sostiene la vita da tre miliardi di anni. Un intervallo di tempo davvero straordinario, se consideriamo la situazione climatica degli altri corpi

enpaonlus : A Roma i botti di Capodanno e i fuochi d’artificio fanno strage di uccelli, a migliaia a terra senza …… - GassmanGassmann : Avete notato come , approfittando del lockdown , e quindi delle strade deserte, molti proprietari di cani abbiano s… - RaiNews : In esclusiva per l’Italia una riflessione del teologo brasiliano Leonardo Boff, sul mondo “post-vaccinazione”, pens… - MoliPietro : Terra: per la scienza è tra i pianeti più longevi - jisoodinazareth : @xworrieddpriv La calabria dovrebbe essere usata come prossima location per la prossima edizione dell’isola dei fam… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra per L'anno che vorrei - "E' ora di far pace con la Terra: non siamo soli" La Repubblica Terra: per la scienza è tra i pianeti più longevi

Gli scienziati affermano che la Terra ha mantenuto intatta la vita, resitendo ai cambiamenti climatici nel corso delle ere geologiche.

Urano: scoperti oceani sotterranei su cinque lune

Secondo un recente studio, cinque lune di Urano nasconderebbero oceani sotto la superficie. Vediamo come si è arrivati a questa conclusione.

Gli scienziati affermano che la Terra ha mantenuto intatta la vita, resitendo ai cambiamenti climatici nel corso delle ere geologiche.Secondo un recente studio, cinque lune di Urano nasconderebbero oceani sotto la superficie. Vediamo come si è arrivati a questa conclusione.