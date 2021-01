Stanca di ricordare il tuo ex? Affidati a questi metodi

Leggi su dilei

(Di domenica 3 gennaio 2021) La fine di una relazione non è mai un affare semplice da concludere. Al di là dei sentimenti, dei tradimenti e dei cuori spezzati, da una parte o dall’altra, ci sono aspetti legati alla “logistica” che si trasformano in vere e proprie scocciature. Perché è vero che il dolore va affrontato e che il passato non deve essere negato, ma la verità è che quello che vogliamo, quando un amore finisce, è chiudere al più presto quel capitolo della nostra vita. E questo diventa complicato quando alle spalle c’è un matrimonio, una convivenza o una relazione lunga, un rapporto che con gli anni ha collezionato ricordi indelebili, ma soprattutto oggetti materiali più o meno preziosi da dividere tra le parti o da gettare via, per non pensarci più. La verità è che dopo ogni storia, almeno per un primo e iniziale periodo, il fantasma dell’ex tende a perseguitarci. E lo fa non solo nei sogni, o negli ...